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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 44454647>
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:31

  unknownurl написав:Может создатель объединит эти все курсы в таблицу.

))))
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:40

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  unknownurl написав:в Телеграме есть уже каналы которые публикуют курсы некоторых банков.

Там нема курсов онлайн-обмена,... ну кроме Альфы
Наш Создатель делает реальное дело!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:50

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

clientage написав:
  unknownurl написав:в Телеграме есть уже каналы которые публикуют курсы некоторых банков.

Там нема курсов онлайн-обмена,... ну кроме Альфы
Наш Создатель делает реальное дело!
Я вам подсказал альтернативы. Будем ожидать возвращения таблички с курсами.

Кстати, там у некоторых банков карточный курс - это и есть курс онлайн - обмена, по крайней мере так у моно, ощад и приват.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:07

Сервис работает.
Спасибо бодрым людям )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:28

а де Пууумб? :cry: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:38

  clientage написав:а де Пууумб? :cry: :lol:

Где-где... В бете )
Или он где-то реально светит свой курс ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:48

  mustbe написав:
  clientage написав:а де Пууумб? :cry: :lol:

Где-где... В бете )
Или он где-то реально светит свой курс ?

Уже вылез из бетты, 1..2 дня светит курсы в апликухе, щас
USD 27.00/27.75
EUR 29.25/30.25
PLN 5.75/6.50
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:59

  clientage написав:светит курсы в апликухе

Апликухи - это не моё.
Если банка не в состоянии опубликовать свои курсы на своём веб-сайте - нам с ней не по дороге
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:56

ПУМБ курс валют

  mustbe написав:
  clientage написав:светит курсы в апликухе

Апликухи - это не моё.
Если банка не в состоянии опубликовать свои курсы на своём веб-сайте - нам с ней не по дороге

Зображення

https://retail.pumb.ua/service в самом низу.
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Запилил Пууумбу
mustbe
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