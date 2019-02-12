О спасибо.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 кві, 2020 09:05
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 кві, 2020 10:18
Пока я до него добрался - тазик одумался и самопофиксился )
Додано: Нед 19 кві, 2020 13:19
Раптом виявилось, що О.Банк(Ідея) теж завів обмін. Час додати до списку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 19 кві, 2020 14:17
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
В O.Банке курс валют такой как на сайте ideabank.ua для налички?
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:24
На гілці сказали, що так. Я за пацієнтом спостерігаю лише ззовні, тому гарантій не даю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:14
Запилил идейку
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