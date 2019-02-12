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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:56

  mustbe написав:Запилил Пууумбу

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Пока я до него добрался - тазик одумался и самопофиксился )
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Раптом виявилось, що О.Банк(Ідея) теж завів обмін. Час додати до списку.
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Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

klug написав:Раптом виявилось, що О.Банк(Ідея) теж завів обмін. Час додати до списку.
В O.Банке курс валют такой как на сайте ideabank.ua для налички?
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  unknownurl написав:
klug написав:Раптом виявилось, що О.Банк(Ідея) теж завів обмін. Час додати до списку.
В O.Банке курс валют такой как на сайте ideabank.ua для налички?

На гілці сказали, що так. Я за пацієнтом спостерігаю лише ззовні, тому гарантій не даю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Запилил идейку
mustbe
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