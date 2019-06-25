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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:56
mustbe написав:
Запилил Пууумбу
О спасибо.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 10:18
Пока я до него добрался - тазик одумался и самопофиксился )
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mustbe
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Додано: Нед 19 кві, 2020 13:19
Раптом виявилось, що О.Банк(Ідея) теж завів обмін. Час додати до списку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 19 кві, 2020 14:17
klug написав:Раптом виявилось, що О.Банк(Ідея) теж завів обмін. Час додати до списку.
В O.Банке курс валют такой как на сайте ideabank.ua для налички?
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Додано: Нед 19 кві, 2020 15:24
unknownurl написав:
klug написав:Раптом виявилось, що О.Банк(Ідея) теж завів обмін. Час додати до списку.
В O.Банке курс валют такой как на сайте ideabank.ua для налички?
На гілці сказали, що так. Я за пацієнтом спостерігаю лише ззовні, тому гарантій не даю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:14
Запилил идейку
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Додано: Пон 11 тра, 2020 22:17
mustbe
У укрэксима появился обмен валют в мобильном приложении
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