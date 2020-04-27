Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Да, печально.
Короче - газмяс и эксим пополнили позорный список тех банок, которые не в состоянии выложить свои онлайн-курсы на своём сайте
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:48
Да, печально.
Короче - газмяс и эксим пополнили позорный список тех банок, которые не в состоянии выложить свои онлайн-курсы на своём сайте
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:48
Чуток изменил заголовок страницы )
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:07
Без стейков сумно, а в Привате вааще писец
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:18
Агріколь забанив чи що? Він постійно не відповідає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:26
Агриколя на выходных отдыхает, а не о курсах думает
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:34
на ваш супер ресурс без обіняків ходить уся Україна!
ніхто не спромігся скласти подібну таблицю
як вам ідея - додати ці два позорні банки, але із приміткою про їх позорність!
рано чи пізно якийсь банківський пендель із цих банків тай прочитає і якщо це не сошка, а якийсь менеджер якоїсь там ланки йому стане стидно і він піде копати своїх колег
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:48
Все позорники видны, если даблкликнуть на первой колонке итоговой строки (17/21).
Конкретно эти позорники имеют подсказку "Онлайн-курсы доступны только в мобильном приложении ("
Скрыл этот мусор, чтоб не занимал полезное место, глаза не мулял
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:43
mustbe Является ли таблица обьективной?
Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют. Это такая валютообменная афера с курсом и скрытыми комиссиями.
По этой причине я бы скинул Раду как шлак, в сторону,
чтобы не было бирюзовой подсветки, что мол в Радабанке самый лучший курс. Тьху на них.
mustbe Сами то меняли в Раде? Поменяйте. Если рейтинг не проплачен конечно. Потому что в связи с вышеперечисленным, не может быть самый лучший курс в Рада банке.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:52
Нет, в Раде я не менял. Я меняю валюту весьма редко.
Про Раду - ваще ничего не знаю, не клиент.
О каком рейтинге речь, не понял ?
Сервис просто показывает те цифры, которые рисует банк
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:55
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Нет там никакого рейтинга, просто поиск максимального или минимального (в зависимости от типа операции обмена) в столбике. Так что «проплачено» разве что математикой.
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