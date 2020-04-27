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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:48

  velvet написав:по укргазу нестыковка

Да, печально.
Короче - газмяс и эксим пополнили позорный список тех банок, которые не в состоянии выложить свои онлайн-курсы на своём сайте
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:48

Чуток изменил заголовок страницы )
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Агриколя на выходных отдыхает, а не о курсах думает
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:34

  mustbe написав:
  velvet написав:по укргазу нестыковка

Да, печально.
Короче - газмяс и эксим пополнили позорный список тех банок, которые не в состоянии выложить свои онлайн-курсы на своём сайте



на ваш супер ресурс без обіняків ходить уся Україна!
ніхто не спромігся скласти подібну таблицю

як вам ідея - додати ці два позорні банки, але із приміткою про їх позорність!

рано чи пізно якийсь банківський пендель із цих банків тай прочитає і якщо це не сошка, а якийсь менеджер якоїсь там ланки йому стане стидно і він піде копати своїх колег
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:48

Все позорники видны, если даблкликнуть на первой колонке итоговой строки (17/21).
Конкретно эти позорники имеют подсказку "Онлайн-курсы доступны только в мобильном приложении ("
Скрыл этот мусор, чтоб не занимал полезное место, глаза не мулял
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:43

mustbe Является ли таблица обьективной?

Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют. Это такая валютообменная афера с курсом и скрытыми комиссиями.
По этой причине я бы скинул Раду как шлак, в сторону,
Зображення
чтобы не было бирюзовой подсветки, что мол в Радабанке самый лучший курс. Тьху на них.
mustbe Сами то меняли в Раде? :mrgreen: Поменяйте. Если рейтинг не проплачен конечно. Потому что в связи с вышеперечисленным, не может быть самый лучший курс в Рада банке. :wink:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:52

Нет, в Раде я не менял. Я меняю валюту весьма редко.
Про Раду - ваще ничего не знаю, не клиент.
О каком рейтинге речь, не понял ?
Сервис просто показывает те цифры, которые рисует банк
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:55

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Maksi2 написав:mustbe Является ли таблица обьективной?

Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют. Это такая валютообменная афера с курсом и скрытыми комиссиями.
По этой причине я бы скинул Раду как шлак, в сторону,
чтобы не было бирюзовой подсветки, что мол в Радабанке самый лучший курс. Тьху на них.
mustbe Сами то меняли в Раде? :mrgreen: Поменяйте. Если рейтинг не проплачен конечно. Потому что в связи с вышеперечисленным, не может быть самый лучший курс в Рада банке. :wink:
Нет там никакого рейтинга, просто поиск максимального или минимального (в зависимости от типа операции обмена) в столбике. Так что «проплачено» разве что математикой.
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