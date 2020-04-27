RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:27

  mustbe написав:Нет, в Раде я не менял. Я меняю валюту весьма редко.
Про Раду - ваще ничего не знаю, не клиент.
О каком рейтинге речь, не понял ?
Сервис просто показывает те цифры, которые рисует банк

Хорошо, тогда для каких целей создана таблица? Для удобства пользователей или для личного заработка или для чего вообще? Рада - левый банк в этой таблице, я уже описал почему левый, скрытый курс и конвертация, (см. тарифы) он всегда выделен зеленым цветом в таблице как самый лучший курс, а это не так.
Вот мне и не понятно, зачем нужен в таблице банк который обманывает на курсе и почему он всегда на первом месте?? 25 дней из 30 за месяц.
Maksi2
 
Повідомлень: 637
З нами з: 18.06.19
Подякував: 177 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:30

Да пусть будет Рада.
Хотя бы для статистики, и ориентиров куда "смотрит рынок"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6802 раз.
Подякували: 3042 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:33

  Вкладчик1234 написав:Да пусть будет Рада.
Хотя бы для статистики, и ориентиров куда "смотрит рынок"

Та пусть будет конечно, но они хитровымаханные. Это факт. Пишут самый низкий курс, но зато имееют всех на комиссии в момент онлайн валютообмена.
По данным таблицы за пол года сложилось впечатление что в Раде самый лучший курс, я уже подумал о том чтобы завести там 2 карты для онлайн валютообмена, но после изучения тарифов, ихних скрытых комиссий и плату за конвертацию и сам курс конвертации, можно немного приосесть.
Я бы просто не подсвечивал аферистов, зеленым цветом, как самый "оптимальный" курс. Просто печатал курс, без участия Рады в алгоритме расчета оптимального курса.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 18 тра, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
Повідомлень: 637
З нами з: 18.06.19
Подякував: 177 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:45

Повторяю ещё раз: про Раду я вообще ничего не знаю. Ни-че-го.
В тонкости её тарифов не вникал, и не собираюсь.
Если она светит лучшие курсы - значит они выделяются в таблице.
Проголосуют коллеги о том, чтобы выкинуть Раду - выкину, без проблем.

А насчёт "личного заработка" - это просто смешно. Посмотрите на статистику донатов
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:51

mustbe Вопрос был о цели создания таблицы. Не более.
А голосовалку можно прикрутить в теме?
Лично менял валюту оналайн в таких банках: в моно, в привате, в тасе и укрсиббе, и у них курс как есть, без скрытых платежей.
Поэтому я голосую выкинуть Раду к чертовой матери :mrgreen: как шаромыжников и любителей стейков, ахаха.
Maksi2
 
Повідомлень: 637
З нами з: 18.06.19
Подякував: 177 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Maksi2 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
R3WIND » Чет 14 тра, 2020 09:54
5 907
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 12:39
alex77
Як отримати довідку про доходи онлайн
Ірина_ » Пон 27 кві, 2020 17:21
0 189558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 17:21
Ірина_
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 16:26
7 1943
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 20:11
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1459)
18.05.2020 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.