Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Додано: Пон 18 тра, 2020 13:30

Да пусть будет Рада.

Хотя бы для статистики, и ориентиров куда "смотрит рынок"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин