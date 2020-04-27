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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:27
mustbe написав:
Нет, в Раде я не менял. Я меняю валюту весьма редко.
Про Раду - ваще ничего не знаю, не клиент.
О каком рейтинге речь, не понял ?
Сервис просто показывает те цифры, которые рисует банк
Хорошо, тогда для каких целей создана таблица? Для удобства пользователей или для личного заработка или для чего вообще? Рада - левый банк в этой таблице, я уже описал почему левый, скрытый курс и конвертация, (см. тарифы) он всегда
выделен зеленым цветом в таблице как самый лучший курс, а это не так.
Вот мне и не понятно, зачем нужен в таблице банк который обманывает на курсе и почему он всегда на первом месте?? 25 дней из 30 за месяц.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:30
Да пусть будет Рада.
Хотя бы для статистики, и ориентиров куда "смотрит рынок"
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:33
Вкладчик1234 написав:
Да пусть будет Рада.
Хотя бы для статистики, и ориентиров куда "смотрит рынок"
Та пусть будет конечно, но они хитровымаханные. Это факт. Пишут самый низкий курс, но зато имееют всех на комиссии в момент онлайн валютообмена.
По данным таблицы за пол года сложилось впечатление что в Раде самый лучший курс, я уже подумал о том чтобы завести там 2 карты для онлайн валютообмена, но после изучения тарифов, ихних скрытых комиссий и плату за конвертацию и сам курс конвертации, можно немного приосесть.
Я бы просто не подсвечивал аферистов, зеленым цветом, как самый "оптимальный" курс. Просто печатал курс, без участия Рады в алгоритме расчета оптимального курса.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Пон 18 тра, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:45
Повторяю ещё раз: про Раду я вообще ничего не знаю. Ни-че-го.
В тонкости её тарифов не вникал, и не собираюсь.
Если она светит лучшие курсы - значит они выделяются в таблице.
Проголосуют коллеги о том, чтобы выкинуть Раду - выкину, без проблем.
А насчёт "личного заработка" - это просто смешно. Посмотрите на статистику донатов
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mustbe
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Додано: Пон 18 тра, 2020 13:51
mustbe
Вопрос был о цели создания таблицы. Не более.
А голосовалку можно прикрутить в теме?
Лично менял валюту оналайн в таких банках: в моно, в привате, в тасе и укрсиббе, и у них курс как есть, без скрытых платежей.
Поэтому я голосую выкинуть Раду к чертовой матери
как стейковых шаромыжников, ахаха.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:25
Maksi2, у всех банков в тарифах есть заморочки.
Где-то ввод платный, где-то вывод, где-то нужно отлежаться, и т.д. И подбирать правильную комбинацию карт (в разных тарифах)
Пусть даже этот банк и самый хитросделанный - но его курс может служить индикатором. И не всегда он самый лучший, хотя часто. Сейчас например - нет.
Пусть подсвечивается самый лучший курс. Это своего рода индикатор.
Радабанку от того, что отключат подсветку лучшего курса - ничего не будет (и не всегда подсвечивают именно радабанк). А нам будет не так удобно смотреть курсы.
Назло радабанку уменьшить удобство таблицы? Пусть будет как есть.
Я кстати тоже Радой не пользуюсь (хотел зайти до карантина, но не успел). Но использую их курсы как ориентир
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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