Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Додано: Пон 18 тра, 2020 14:25

Maksi2, у всех банков в тарифах есть заморочки.

Где-то ввод платный, где-то вывод, где-то нужно отлежаться, и т.д. И подбирать правильную комбинацию карт (в разных тарифах)



Пусть даже этот банк и самый хитросделанный - но его курс может служить индикатором. И не всегда он самый лучший, хотя часто. Сейчас например - нет.



Пусть подсвечивается самый лучший курс. Это своего рода индикатор.



Радабанку от того, что отключат подсветку лучшего курса - ничего не будет (и не всегда подсвечивают именно радабанк). А нам будет не так удобно смотреть курсы.



Назло радабанку уменьшить удобство таблицы? Пусть будет как есть.



Я кстати тоже Радой не пользуюсь (хотел зайти до карантина, но не успел). Но использую их курсы как ориентир

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин