Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

mustbe написав:Нет, в Раде я не менял. Я меняю валюту весьма редко. Про Раду - ваще ничего не знаю, не клиент. О каком рейтинге речь, не понял ? Сервис просто показывает те цифры, которые рисует банк
Хорошо, тогда для каких целей создана таблица? Для удобства пользователей или для личного заработка или для чего вообще? Рада - левый банк в этой таблице, я уже описал почему левый, скрытый курс и конвертация, (см. тарифы) он всегда выделен зеленым цветом в таблице как самый лучший курс, а это не так. Вот мне и не понятно, зачем нужен в таблице банк который обманывает на курсе и почему он всегда на первом месте?? 25 дней из 30 за месяц.
Вкладчик1234 написав:Да пусть будет Рада. Хотя бы для статистики, и ориентиров куда "смотрит рынок"
Та пусть будет конечно, но они хитровымаханные. Это факт. Пишут самый низкий курс, но зато имееют всех на комиссии в момент онлайн валютообмена. По данным таблицы за пол года сложилось впечатление что в Раде самый лучший курс, я уже подумал о том чтобы завести там 2 карты для онлайн валютообмена, но после изучения тарифов, ихних скрытых комиссий и плату за конвертацию и сам курс конвертации, можно немного приосесть. Я бы просто не подсвечивал аферистов, зеленым цветом, как самый "оптимальный" курс. Просто печатал курс, без участия Рады в алгоритме расчета оптимального курса.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 18 тра, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Повторяю ещё раз: про Раду я вообще ничего не знаю. Ни-че-го. В тонкости её тарифов не вникал, и не собираюсь. Если она светит лучшие курсы - значит они выделяются в таблице. Проголосуют коллеги о том, чтобы выкинуть Раду - выкину, без проблем.
А насчёт "личного заработка" - это просто смешно. Посмотрите на статистику донатов
mustbe Вопрос был о цели создания таблицы. Не более. А голосовалку можно прикрутить в теме? Лично менял валюту оналайн в таких банках: в моно, в привате, в тасе и укрсиббе, и у них курс как есть, без скрытых платежей. Поэтому я голосую выкинуть Раду к чертовой матери как стейковых шаромыжников, ахаха.