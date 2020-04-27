Минфин насчитал всего 16 банков (хотя у нас - 21).
Кроме того - по многим банкам налажал о том, где именно отображаются курсы.
)
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:36
Немного юмора.
Минфин насчитал всего 16 банков (хотя у нас - 21).
Кроме того - по многим банкам налажал о том, где именно отображаются курсы.
)
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:55
И чот не помню у Райфа виртуалок, а счет мона валютный открыть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:04
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Добавьте Правекс, но там тоже есть комиссия за обмен...
И курсы Индустриала и Юнекса в таблице - это наличные курсы, при онлайн обмене они немного отличаются.
Сейчас в индустриале доллар - 26.5/26.75, в юнексе - 26.3/26.8.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:36
там реально 15 банков, т.к. Идея и О.Bank это одно и тоже
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
|