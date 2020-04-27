Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Додано: Вів 19 тра, 2020 23:35

mustbe, ещё полбеды, что не онлайн. Но то что курс не фиксируется, а проходит типа по "рыночному"? Дичь какая-то

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин