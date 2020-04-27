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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:36

Немного юмора.
https://minfin.com.ua/banks/online/exchange/

Минфин насчитал всего 16 банков (хотя у нас - 21).
Кроме того - по многим банкам налажал о том, где именно отображаются курсы.
)
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:55

  mustbe написав:Немного юмора.
https://minfin.com.ua/banks/online/exchange/

Минфин насчитал всего 16 банков (хотя у нас - 21).
Кроме того - по многим банкам налажал о том, где именно отображаются курсы.
)

И чот не помню у Райфа виртуалок, а счет мона валютный открыть
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:04

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

mustbe написав:Немного юмора.
https://minfin.com.ua/banks/online/exchange/

Минфин насчитал всего 16 банков (хотя у нас - 21).
Кроме того - по многим банкам налажал о том, где именно отображаются курсы.
)
Добавьте Правекс, но там тоже есть комиссия за обмен...
И курсы Индустриала и Юнекса в таблице - это наличные курсы, при онлайн обмене они немного отличаются.
Сейчас в индустриале доллар - 26.5/26.75, в юнексе - 26.3/26.8.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:36

  mustbe написав:Немного юмора.
https://minfin.com.ua/banks/online/exchange/

Минфин насчитал всего 16 банков (хотя у нас - 21).
Кроме того - по многим банкам налажал о том, где именно отображаются курсы.
)

там реально 15 банков, т.к. Идея и О.Bank это одно и тоже
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  unknownurl написав:Добавьте Правекс

Даже не знаю, стоит ли добавлять Правекс.
То, что они гордо называют "онлайн" - на самом деле совсем не "онлайн".
По сути - это покупка кота в мешке, который к следующему раб.дню может как подрасти, так и просесть.
За яким курсом здійснюється обмін валют: при купівлі в інтернет-банкінгу розраховується орієнтовна сума зарахування по курсам блокування на карті, що вказана https://www.pravex.com.ua/kursy-valyut.

Як правило, наступного дня відбувається фактичне списання гривні та зарахування валюти по курсам розрахунку по картці, який діє в день фактичного списання. Таким чином, з картки списується вказана клієнтом сума в гривні та зараховується валюта по курсу розрахунку.

Как считаете ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:35

mustbe, ещё полбеды, что не онлайн. Но то что курс не фиксируется, а проходит типа по "рыночному"? Дичь какая-то
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:40

Причесал чуток позорников, добавил описание их позорности.
Добавил к ним Правекс.
Перенёс к ним Индустриал и Юнекс
mustbe
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