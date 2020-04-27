Минфин насчитал всего 16 банков (хотя у нас - 21).
Кроме того - по многим банкам налажал о том, где именно отображаются курсы.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:36
Немного юмора.
Минфин насчитал всего 16 банков (хотя у нас - 21).
Кроме того - по многим банкам налажал о том, где именно отображаются курсы.
)
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:55
И чот не помню у Райфа виртуалок, а счет мона валютный открыть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:04
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Добавьте Правекс, но там тоже есть комиссия за обмен...
И курсы Индустриала и Юнекса в таблице - это наличные курсы, при онлайн обмене они немного отличаются.
Сейчас в индустриале доллар - 26.5/26.75, в юнексе - 26.3/26.8.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:36
там реально 15 банков, т.к. Идея и О.Bank это одно и тоже
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Додано: Вів 19 тра, 2020 23:11
Даже не знаю, стоит ли добавлять Правекс.
То, что они гордо называют "онлайн" - на самом деле совсем не "онлайн".
По сути - это покупка кота в мешке, который к следующему раб.дню может как подрасти, так и просесть.
Как считаете ?
Додано: Вів 19 тра, 2020 23:35
mustbe, ещё полбеды, что не онлайн. Но то что курс не фиксируется, а проходит типа по "рыночному"? Дичь какая-то
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 23:40
Причесал чуток позорников, добавил описание их позорности.
Добавил к ним Правекс.
Перенёс к ним Индустриал и Юнекс
Додано: Сер 20 тра, 2020 02:52
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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