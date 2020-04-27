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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:28

не только в приложении, еще в ИБ

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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:05

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  Maksi2 написав:Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.

пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:07

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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:42

  keep написав:
  Maksi2 написав:Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.

пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD

скрины давай, с какой карты на какую, и так далее.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:50

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  klug написав:банкірів-рептилоїдів...

ні скоріш тасоводів рептілоїдів з легкою поведінкою, як у повії.
Maksi2
 
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гас-мяс? белковый экспорт?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:29

  Maksi2 написав:Рада - левый банк в этой таблице, я уже описал почему левый, скрытый курс и конвертация, (см. тарифы) он всегда выделен зеленым цветом в таблице как самый лучший курс, а это не так.
Вот мне и не понятно, зачем нужен в таблице банк который обманывает на курсе и почему он всегда на первом месте?? 25 дней из 30 за месяц.

Если для обмена валют в онлайн используются депозитные карты Радабанка, то комиссий и "скрытого курса" нет.
Igneus
 
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