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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:28
не только в приложении, еще в ИБ
Тогда - есть шансы, что Юнекс вернётся
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:05
Maksi2 написав:
Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.
пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:07
Реанимировал Юнекс
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Додано: Чет 21 тра, 2020 01:42
keep написав: Maksi2 написав:
Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.
пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD
скрины давай, с какой карты на какую, и так далее.
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Maksi2
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Додано: Чет 21 тра, 2020 01:50
klug написав:
банкірів-рептилоїдів...
ні скоріш тасоводів рептілоїдів з легкою поведінкою, як у повії.
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Maksi2
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Додано: Чет 21 тра, 2020 01:59
гас-мяс? белковый экспорт?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 21 тра, 2020 06:29
Maksi2 написав:
Рада - левый банк в этой таблице, я уже описал почему левый, скрытый курс и конвертация, (см. тарифы) он всегда выделен зеленым цветом в таблице как самый лучший курс, а это не так.
Вот мне и не понятно, зачем нужен в таблице банк который обманывает на курсе и почему он всегда на первом месте?? 25 дней из 30 за месяц.
Если для обмена валют в онлайн используются депозитные карты Радабанка, то комиссий и "скрытого курса" нет.
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Igneus
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