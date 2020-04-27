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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:28

не только в приложении, еще в ИБ

Тогда - есть шансы, что Юнекс вернётся
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:05

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  Maksi2 написав:Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.

пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD
keep
 
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Реанимировал Юнекс
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:42

  keep написав:
  Maksi2 написав:Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.

пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD

скрины давай, с какой карты на какую, и так далее.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:50

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  klug написав:банкірів-рептилоїдів...

ні скоріш тасоводів рептілоїдів з легкою поведінкою, як у повії.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:29

  Maksi2 написав:Рада - левый банк в этой таблице, я уже описал почему левый, скрытый курс и конвертация, (см. тарифы) он всегда выделен зеленым цветом в таблице как самый лучший курс, а это не так.
Вот мне и не понятно, зачем нужен в таблице банк который обманывает на курсе и почему он всегда на первом месте?? 25 дней из 30 за месяц.

Если для обмена валют в онлайн используются депозитные карты Радабанка, то комиссий и "скрытого курса" нет.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:25

  Maksi2 написав:
  keep написав:
  Maksi2 написав:Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.

пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD

скрины давай, с какой карты на какую, и так далее.

Давать вам никто ничего не должен. Кому надо - "курит" тарифы. А адекватным форумчанам все ясно :mrgreen:
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:52

  mustbe написав:Немного юмора.
https://minfin.com.ua/banks/online/exchange/

Минфин насчитал всего 16 банков (хотя у нас - 21).
Кроме того - по многим банкам налажал о том, где именно отображаются курсы.
)

Как-то так - https://minfin.com.ua/2020/05/14/45323282/ :wink:

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:40

  Ірина_ написав:Как-то так - https://minfin.com.ua/2020/05/14/45323282/ :wink:

И что ?
В каталоге "Обмен валюты онлайн" - по-прежнему всего 16 пациентов.
Из них - две Идеи.
По многим банкам - неверно указана инфа о том, где именно светятся курсы.

А остальные 9 каталогов - лично мне совсем не интересны
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:20

не пригадую чи проскакувала вже така інфа - https://t.me/s/ukrrates_online
цікаво де вони беруть онлайн курси...
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