Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:28
не только в приложении, еще в ИБ
Тогда - есть шансы, что Юнекс вернётся
mustbe
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:05
Maksi2 написав:
Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.
пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD
keep
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:07
Реанимировал Юнекс
mustbe
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Додано: Чет 21 тра, 2020 01:42
keep написав: Maksi2 написав:
Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.
пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD
скрины давай, с какой карты на какую, и так далее.
Maksi2
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Додано: Чет 21 тра, 2020 01:50
klug написав:
банкірів-рептилоїдів...
ні скоріш тасоводів рептілоїдів з легкою поведінкою, як у повії.
Maksi2
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Додано: Чет 21 тра, 2020 06:29
Maksi2 написав:
Рада - левый банк в этой таблице, я уже описал почему левый, скрытый курс и конвертация, (см. тарифы) он всегда выделен зеленым цветом в таблице как самый лучший курс, а это не так.
Вот мне и не понятно, зачем нужен в таблице банк который обманывает на курсе и почему он всегда на первом месте?? 25 дней из 30 за месяц.
Если для обмена валют в онлайн используются депозитные карты Радабанка, то комиссий и "скрытого курса" нет.
Igneus
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:25
Maksi2 написав: keep написав: Maksi2 написав:
Радабанк постоянно в лидерах по выгодному курсу, но я то знаю, что за этим стоит скрытая комиссия на валютообмен и даже % за конвертацию валют.
пруфы в студию! ссылку на тарифы!
только что посмотрел есть ли коммис:
10 USD По курсу: 26.57 зачислить сумму: 265,70 UAH комиссия: 0,00 USD
скрины давай, с какой карты на какую, и так далее.
Давать вам никто ничего не должен. Кому надо - "курит" тарифы. А адекватным форумчанам все ясно
keep
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:52
Ірина_
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:40
И что ?
В каталоге "Обмен валюты онлайн" - по-прежнему всего 16 пациентов.
Из них - две Идеи.
По многим банкам - неверно указана инфа о том, где именно светятся курсы.
А остальные 9 каталогов - лично мне совсем не интересны
mustbe
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:20
не пригадую чи проскакувала вже така інфа -
https://t.me/s/ukrrates_online
цікаво де вони беруть онлайн курси...
greenozon
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