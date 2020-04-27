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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:52

  greenozon написав:не пригадую чи проскакувала вже така інфа - https://t.me/s/ukrrates_online
цікаво де вони беруть онлайн курси...

проскакувала сьогодні в 10-02 на гілці укргазбанку
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:21

  Igneus написав:Если для обмена валют в онлайн используются депозитные карты Радабанка, то комиссий и "скрытого курса" нет.

Это карта к депозиту? Значит чтоб иметь 2 карты надо иметь 2 депозита один в грн и один в валюте или хватает одного депо в грн?
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по одному депозиту для одної валюти = 3 карти фор фрі
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:19

УкрЕксім вирішив відмітитись оригінальною пропозицією в онлайн обміні валют


https://minfin.com.ua/ua/2020/05/27/46118962/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:22

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

откуда в табличку подтягиваются курсы Юнекса ? на сайте другое, разве там есть онлайн обмен ?
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На сайте - карточные и наличные курсы.
Онлайн-курсы - видны в ИБ
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