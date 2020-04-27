greenozon написав:не пригадую чи проскакувала вже така інфа -
https://t.me/s/ukrrates_online
цікаво де вони беруть онлайн курси...
проскакувала сьогодні в 10-02 на гілці укргазбанку
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:52
проскакувала сьогодні в 10-02 на гілці укргазбанку
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:15
Запилил Индустриал
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:21
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:47
Maksi2
по одному депозиту для одної валюти = 3 карти фор фрі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:19
УкрЕксім вирішив відмітитись оригінальною пропозицією в онлайн обміні валют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:22
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
откуда в табличку подтягиваются курсы Юнекса ? на сайте другое, разве там есть онлайн обмен ?
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:35
На сайте - карточные и наличные курсы.
Онлайн-курсы - видны в ИБ
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:40
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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