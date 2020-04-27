Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Искатель написав:Было бы неплохо иметь т.н. "индивидуальные" настройки. Возможно, в платной версии.
Например, чтобы была возможность кнопкой (галочкой) отключать "ненужные" банки. Не хочет тот же Maksi2 видеть "Раду", убрал против нее галочку - и все, "Рада" или не отображается, или вообще не принимает участие в подсчете (хотя бы не отображается).
Меня, например, интересует 6 конкретных банков, с которыми я имею дело. Остальные курсы мне ... ни о чем. Вот я оставил 6 галочек, остальные убрал.
Не знаю, насколько это реально, прошу высказаться.
Нет ничего невозможного.
Но это - непросто. И усложняет простую концепцию простой таблицы.
Послушаем, кто что скажет