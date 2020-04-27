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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:34

  Искатель написав:Было бы неплохо иметь т.н. "индивидуальные" настройки. Возможно, в платной версии.
Например, чтобы была возможность кнопкой (галочкой) отключать "ненужные" банки. Не хочет тот же Maksi2 видеть "Раду", убрал против нее галочку - и все, "Рада" или не отображается, или вообще не принимает участие в подсчете (хотя бы не отображается).
Меня, например, интересует 6 конкретных банков, с которыми я имею дело. Остальные курсы мне ... ни о чем. Вот я оставил 6 галочек, остальные убрал.

Не знаю, насколько это реально, прошу высказаться.

Нет ничего невозможного.
Но это - непросто. И усложняет простую концепцию простой таблицы.
Послушаем, кто что скажет
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:55

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  mustbe написав:И усложняет простую концепцию простой таблицы.
Послушаем, кто что скажет


думки вголос
щоб не ускладнювати таблицю підтримуючи користувачів на вашій частині (сервер) чи є змога робити користувацькі налаштування прямо в броузері і зберігати ці налаштування в броузері (кукі?)

але звісно це додаткова праця для автора
плюси в тому, що не треба тримати список користувачів із їх налаштуваннями на сервері і відповідно менша нагрузка

Якщо ж робити платну підписку тоді ця версія не годиться
треба все на сервері тримати включино із паролями і налаштуваннями..
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:26

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Курсы других банков имеют смысл для понимания реальных минимумов и максимумов курсов валютообмена.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:02

  reef написав:Курсы других банков имеют смысл для понимания реальных минимумов и максимумов курсов валютообмена.

Тоже так думаю
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:27

Технічно задача збереження налаштувань на пристрої користувача цілком здійсненна, але мене особисто і так влаштовує.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:34

  reef написав:Курсы других банков имеют смысл для понимания реальных минимумов и максимумов курсов валютообмена.

По нижнему минимуму не имеет смысла орентироваться на курсы тех банков, которые имеют скрытую комиссию за онлайн валютообмен, потому что их курс фактически занижен. А по самому высокому курсу в таблице ориентируются барыги валютчики на такие же банки. Курс же не таблицей подкреплен, а экономической ситуацией в стране и теме же барыгами выше.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:54

  Maksi2 написав:
  reef написав:Курсы других банков имеют смысл для понимания реальных минимумов и максимумов курсов валютообмена.

По нижнему минимуму не имеет смысла орентироваться на курсы тех банков, которые имеют скрытую комиссию за онлайн валютообмен, потому что их курс фактически занижен. А по самому высокому курсу в таблице ориентируются барыги валютчики на такие же банки. Курс же не таблицей подкреплен, а экономической ситуацией в стране и теме же барыгами выше.

Под "максимумом" я имел курс покупки валюты.
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