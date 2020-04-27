Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Искатель написав:Было бы неплохо иметь т.н. "индивидуальные" настройки. Возможно, в платной версии. Например, чтобы была возможность кнопкой (галочкой) отключать "ненужные" банки. Не хочет тот же Maksi2 видеть "Раду", убрал против нее галочку - и все, "Рада" или не отображается, или вообще не принимает участие в подсчете (хотя бы не отображается). Меня, например, интересует 6 конкретных банков, с которыми я имею дело. Остальные курсы мне ... ни о чем. Вот я оставил 6 галочек, остальные убрал.
Не знаю, насколько это реально, прошу высказаться.
Нет ничего невозможного. Но это - непросто. И усложняет простую концепцию простой таблицы. Послушаем, кто что скажет
reef написав:Курсы других банков имеют смысл для понимания реальных минимумов и максимумов курсов валютообмена.
По нижнему минимуму не имеет смысла орентироваться на курсы тех банков, которые имеют скрытую комиссию за онлайн валютообмен, потому что их курс фактически занижен. А по самому высокому курсу в таблице ориентируются барыги валютчики на такие же банки. Курс же не таблицей подкреплен, а экономической ситуацией в стране и теме же барыгами выше.
reef написав:Курсы других банков имеют смысл для понимания реальных минимумов и максимумов курсов валютообмена.
По нижнему минимуму не имеет смысла орентироваться на курсы тех банков, которые имеют скрытую комиссию за онлайн валютообмен, потому что их курс фактически занижен. А по самому высокому курсу в таблице ориентируются барыги валютчики на такие же банки. Курс же не таблицей подкреплен, а экономической ситуацией в стране и теме же барыгами выше.
Под "максимумом" я имел курс покупки валюты, в смысле, по чём можно сдать валюту.