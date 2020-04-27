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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 07:04

Идея фсё?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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  #<1 ... 51525354
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