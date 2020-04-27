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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 07:04

Идея фсё?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:37

А что не так с Идеей ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:28

  mustbe написав:А что не так с Идеей ?

Не отсвечивалась, теперь есть.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:29

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

А как в Юниксе и Тасе лучше всего обмен настроить? Ну, т.е. какие ккарточки надо что бы гонять деньги, какой процент за ввод и выод денег и сколько стоит обслуживание счетов? Спасибо
Arh_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:07

  Arh_ua написав:А как в Юниксе и Тасе лучше всего обмен настроить? Ну, т.е. какие ккарточки надо что бы гонять деньги, какой процент за ввод и выод денег и сколько стоит обслуживание счетов? Спасибо

В Тасе открывайте карты большая пятерка (Б5) в грн, дол, евро и открываете депозиты ощадный во всех валютах. Пополняете нужной валютой Б5 в кассе банка, делаете валютообмен переводом с Б5 на Б5 , переводите деньги на деп ощадный и после отлежки полный рабочий день, снимаете с ощадного, т.е. сегодня обменяли, пополнили ощадный, а сняли только послезавтра. При соблюдении этих условий комиссий не будет.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04

mustbe

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17

  greenozon написав:mustbe

нова інфа по Прокредиту

viewtopic.php?p=4983367#p4983367

Оказывается, эта функция появилась еще 29 октября 2019 года...
https://www.procreditbank.com.ua/press- ... s-b-uk-UA/
unknownurl
 
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