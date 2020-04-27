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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 02 чер, 2020 07:04
Идея фсё?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:37
А что не так с Идеей ?
Додано: Сер 03 чер, 2020 08:28
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:29
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
А как в Юниксе и Тасе лучше всего обмен настроить? Ну, т.е. какие ккарточки надо что бы гонять деньги, какой процент за ввод и выод денег и сколько стоит обслуживание счетов? Спасибо
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:07
В Тасе открывайте карты большая пятерка (Б5) в грн, дол, евро и открываете депозиты ощадный во всех валютах. Пополняете нужной валютой Б5 в кассе банка, делаете валютообмен переводом с Б5 на Б5 , переводите деньги на деп ощадный и после отлежки полный рабочий день, снимаете с ощадного, т.е. сегодня обменяли, пополнили ощадный, а сняли только послезавтра. При соблюдении этих условий комиссий не будет.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04
mustbe
нова інфа по Прокредиту
viewtopic.php?p=4983367#p4983367
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:17
Оказывается, эта функция появилась еще 29 октября 2019 года...
Додано: Нед 07 чер, 2020 10:22
Можно ли стать клиентом ПроКредита без абонки в 165грн (или сколько там) ?
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