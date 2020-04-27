Продержался пару дней ?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 14 чер, 2020 00:59
Додано: Нед 14 чер, 2020 08:24
Не, дело в другом.
Заметил, что этот сервис активно парсят несколько ботов.
В частности - недавно появившийся телего-бот.
А также куча каких-то веб-виджетов и прочей чепухни.
На время разборок с ботами - закрыл инфу по Эксиму.
Сейчас - снова открыл, наблюдаем
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:30
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
іждевенци, єтіть їх калатіть
мітлою їх, мітлою!
хай самі засучують рукава і працюють
вірно?
+50грн !
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