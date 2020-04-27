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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 00:59

  mustbe написав:Запилил Эксим.
ЗЫ. Это было не легко. Совсем не легко

Продержался пару дней ?
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 08:24

Не, дело в другом.
Заметил, что этот сервис активно парсят несколько ботов.
В частности - недавно появившийся телего-бот.
А также куча каких-то веб-виджетов и прочей чепухни.
На время разборок с ботами - закрыл инфу по Эксиму.
Сейчас - снова открыл, наблюдаем
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:30

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  mustbe написав:В частности - недавно появившийся телего-бот.
А также куча каких-то веб-виджетов и прочей чепухни.


іждевенци, єтіть їх калатіть
мітлою їх, мітлою!
хай самі засучують рукава і працюють
вірно? :)
+50грн !
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greenozon
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