Продержался пару дней ?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 14 чер, 2020 00:59
Додано: Нед 14 чер, 2020 08:24
Не, дело в другом.
Заметил, что этот сервис активно парсят несколько ботов.
В частности - недавно появившийся телего-бот.
А также куча каких-то веб-виджетов и прочей чепухни.
На время разборок с ботами - закрыл инфу по Эксиму.
Сейчас - снова открыл, наблюдаем
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:30
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
іждевенци, єтіть їх калатіть
мітлою їх, мітлою!
хай самі засучують рукава і працюють
вірно?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:53
О, только я включил Эксим - телего-бот тут же его и слямзил.
Оперативно )
Не хочу затруднять жизнь обычным юзерам всякими капчами и гидрантами, но что-нибудь придумаю.
Не люблю тупое воровство, тем более - у меня )
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:52
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
промишлєнний шпіонаж!
надо ответ чемберлена
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:24
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
ОТП вроде начал публиковать курс онлайн обмена у себя на сайте
Называется "курс ОТП смарт"
Может стоит его добавить в список?
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