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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 14 чер, 2020 00:59
mustbe написав:
Запилил Эксим.
ЗЫ. Это было не легко. Совсем не легко
Продержался пару дней ?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 08:24
Не, дело в другом.
Заметил, что этот сервис активно парсят несколько ботов.
В частности - недавно появившийся телего-бот.
А также куча каких-то веб-виджетов и прочей чепухни.
На время разборок с ботами - закрыл инфу по Эксиму.
Сейчас - снова открыл, наблюдаем
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mustbe
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:30
mustbe написав:
В частности - недавно появившийся телего-бот.
А также куча каких-то веб-виджетов и прочей чепухни.
іждевенци, єтіть їх калатіть
мітлою їх, мітлою!
хай самі засучують рукава і працюють
вірно?
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greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:53
О, только я включил Эксим - телего-бот тут же его и слямзил.
Оперативно )
Не хочу затруднять жизнь обычным юзерам всякими капчами и гидрантами, но что-нибудь придумаю.
Не люблю тупое воровство, тем более - у меня )
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mustbe
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:52
mustbe написав:
Не люблю тупое воровство, тем более - у меня )
промишлєнний шпіонаж!
надо ответ чемберлена
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greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:24
ОТП вроде начал публиковать курс онлайн обмена у себя на сайте
Называется "курс ОТП смарт"
Может стоит его добавить в список?
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curiousobro
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:44
mustbe написав:
Не, дело в другом.
Заметил, что этот сервис активно парсят несколько ботов.
В частности - недавно появившийся телего-бот.
А также куча каких-то веб-виджетов и прочей чепухни.
На время разборок с ботами - закрыл инфу по Эксиму.
Сейчас - снова открыл, наблюдаем
Отдавайте табличку картинкой и пусть парсят, ибо нефуй
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curiousobro
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:48
curiousobro написав: mustbe написав:
Не, дело в другом.
Заметил, что этот сервис активно парсят несколько ботов.
В частности - недавно появившийся телего-бот.
А также куча каких-то веб-виджетов и прочей чепухни.
На время разборок с ботами - закрыл инфу по Эксиму.
Сейчас - снова открыл, наблюдаем
Отдавайте табличку картинкой и пусть парсят, ибо нефуй
сортировка не будет фурычить
мож залочить как само копирование?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:08
clientage написав: curiousobro написав: mustbe написав:
Не, дело в другом.
Заметил, что этот сервис активно парсят несколько ботов.
В частности - недавно появившийся телего-бот.
А также куча каких-то веб-виджетов и прочей чепухни.
На время разборок с ботами - закрыл инфу по Эксиму.
Сейчас - снова открыл, наблюдаем
Отдавайте табличку картинкой и пусть парсят, ибо нефуй
сортировка не будет фурычить
мож залочить как само копирование?
Не, ботами парсится ответ сервера.
тут нужно понимать что или так, или будуть лямзить
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curiousobro
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Додано: Пон 15 чер, 2020 07:23
Замастырил ОТП
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mustbe
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