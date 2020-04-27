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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:39

mustbe
телего-бот выдал ниже таблицы с курсами такую фразу:
"На жаль, Укрексімбанк остаточно відключено. Онлайн курси валют цього банку не доступні без авторизації."
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Видать, когда тырили втихаря - всё было нормально.
А когда их поймали на горячем - проснулась совесть.
Ну, хоть так
mustbe
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