Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

mustbe
телего-бот выдал ниже таблицы с курсами такую фразу:
"На жаль, Укрексімбанк остаточно відключено. Онлайн курси валют цього банку не доступні без авторизації."
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:39
mustbe
телего-бот выдал ниже таблицы с курсами такую фразу:
"На жаль, Укрексімбанк остаточно відключено. Онлайн курси валют цього банку не доступні без авторизації."
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:53
Видать, когда тырили втихаря - всё было нормально.
А когда их поймали на горячем - проснулась совесть.
Ну, хоть так
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:33
Т.е. вот тот в Телеге, который рисует картинку, - не Ваш? Честно говоря, думал, что Вы - его автор. Хм.
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:56
Скажите, а что обозначают цифры в самом правом столбце "Время"? Единственная мысль, пришедшая мне в голову, - это время между обновлениями данных. Но как их интерпретировать, не понял. На количество секунд не тянет.
Додано: Суб 27 чер, 2020 09:04
Количество милисекунд, понадобившихся для получения данных по этой банке
)
|