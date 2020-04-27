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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:39

mustbe
телего-бот выдал ниже таблицы с курсами такую фразу:
"На жаль, Укрексімбанк остаточно відключено. Онлайн курси валют цього банку не доступні без авторизації."
Получи вознаграждение за оформление карт:
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:53

Видать, когда тырили втихаря - всё было нормально.
А когда их поймали на горячем - проснулась совесть.
Ну, хоть так
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:33

  mustbe написав:О, только я включил Эксим - телего-бот тут же его и слямзил.
Оперативно )
Не хочу затруднять жизнь обычным юзерам всякими капчами и гидрантами, но что-нибудь придумаю.
Не люблю тупое воровство, тем более - у меня )

Т.е. вот тот в Телеге, который рисует картинку, - не Ваш? Честно говоря, думал, что Вы - его автор. Хм.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:56

Скажите, а что обозначают цифры в самом правом столбце "Время"? Единственная мысль, пришедшая мне в голову, - это время между обновлениями данных. Но как их интерпретировать, не понял. На количество секунд не тянет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 09:04

  Искатель написав:На количество секунд не тянет.

Количество милисекунд, понадобившихся для получения данных по этой банке
)
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:18

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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:31

КА сейчас не рисует вкладку с онлайн-курсами.
Ждём окончания выходных
mustbe
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