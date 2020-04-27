mustbe
телего-бот выдал ниже таблицы с курсами такую фразу:
"На жаль, Укрексімбанк остаточно відключено. Онлайн курси валют цього банку не доступні без авторизації."
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:39
mustbe
телего-бот выдал ниже таблицы с курсами такую фразу:
"На жаль, Укрексімбанк остаточно відключено. Онлайн курси валют цього банку не доступні без авторизації."
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Додано: Пон 15 чер, 2020 09:53
Видать, когда тырили втихаря - всё было нормально.
А когда их поймали на горячем - проснулась совесть.
Ну, хоть так
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:33
Т.е. вот тот в Телеге, который рисует картинку, - не Ваш? Честно говоря, думал, что Вы - его автор. Хм.
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:56
Скажите, а что обозначают цифры в самом правом столбце "Время"? Единственная мысль, пришедшая мне в голову, - это время между обновлениями данных. Но как их интерпретировать, не понял. На количество секунд не тянет.
Додано: Суб 27 чер, 2020 09:04
Количество милисекунд, понадобившихся для получения данных по этой банке
)
Додано: Пон 29 чер, 2020 09:18
Креді Агріколь не працював вчора і зараз теж -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 чер, 2020 09:31
КА сейчас не рисует вкладку с онлайн-курсами.
Ждём окончания выходных
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:49
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Сегодня пополнил карточку 5В в ТАСе через кассу, через пару часов попытался провести операцию, система говорит что недостаточно средств т.к. деньги еще не зашли. Горячая линия говорит что зачисление денежных средств происходит в течении 3 сут.?!
Это мне так повезло или это стандартная процедура держать деньги 3-е суток без возможности их использовать?
кто то сталкивался с этим?
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:19
Распросите о Регламенте зачислений средств на ветке Таси
Могу ток сказать, шо нуна пополнять счет, а не карту
... делайте хоть что-нибудь!
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