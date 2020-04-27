Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

zicus написав:clientage написав:zicus написав:Сегодня пополнил карточку 5В в ТАСе через кассу, через пару часов попытался провести операцию, система говорит что недостаточно средств т.к. деньги еще не зашли. Горячая линия говорит что зачисление денежных средств происходит в течении 3 сут.?!
Это мне так повезло или это стандартная процедура держать деньги 3-е суток без возможности их использовать?
кто то сталкивался с этим?
Распросите о Регламенте зачислений средств на ветке Таси
Могу ток сказать, шо нуна пополнять счет, а не карту
Спасибо, за ответ...))
Уже уточнился в самом ТАСе..)) если пополнить счет, то деньгами можно будет только воспользоваться на следующие сутки после 2-х часов, карта - 3 сут
Да уж .. какая то хрень, я думал что он как все нормальные банки, положил и пользуйся.., а оно вот как.
Ну ок.. буду уходить с него..
Так во всех банках страны, кроме трёх.
Да, вам нужно возвращаться в банк для аленей - в приват