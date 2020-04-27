RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:31

  zicus написав:
  clientage написав:
  zicus написав:Сегодня пополнил карточку 5В в ТАСе через кассу, через пару часов попытался провести операцию, система говорит что недостаточно средств т.к. деньги еще не зашли. Горячая линия говорит что зачисление денежных средств происходит в течении 3 сут.?!
Это мне так повезло или это стандартная процедура держать деньги 3-е суток без возможности их использовать?
кто то сталкивался с этим?

Распросите о Регламенте зачислений средств на ветке Таси
Могу ток сказать, шо нуна пополнять счет, а не карту


Спасибо, за ответ...))
Уже уточнился в самом ТАСе..)) если пополнить счет, то деньгами можно будет только воспользоваться на следующие сутки после 2-х часов, карта - 3 сут
Да уж .. какая то хрень, я думал что он как все нормальные банки, положил и пользуйся.., а оно вот как.
Ну ок.. буду уходить с него..

Так во всех банках страны, кроме трёх.
Да, вам нужно возвращаться в банк для аленей - в приват
Stringer
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 23.01.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:10

Stringer
c Приватом - я с вами полностью согласен. Пользовался ПУМБ и Альфа, так вот там нет таких проблем как в ТАСе. О каких 3-х вы говорите?
zicus
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:26

  zicus написав:Stringer
c Приватом - я с вами полностью согласен. Пользовался ПУМБ и Альфа, так вот там нет таких проблем как в ТАСе. О каких 3-х вы говорите?

Если вы пополняете счёт в альфе, то деньги становятся доступны через пару часов, как видимо и произошло у вас в тазике. Но можно пополнить авторизационный остаток по карте, тогда некоторые операции станут доступны мгновенно.
У каждого банка свой регламент зачисления на счёт и отдельный регламент пополнения карточного остатка, и они разные, и их просто нужно знать.
В привате моно и абанке пополнение счета и авторизационного остатка не разделяют. Там риски проведения фактических денег по счету берет не себя банк
Stringer
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 23.01.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:13

Курси ПУМБи не збігаюся із застосунком. Напевно доведеться запаркувати...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4543
З нами з: 18.08.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 08:24

Подрихтовал пумбу
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 27.12.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:37

Запилил УкрГаз.
Спасибо klug за помощь
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 27.12.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 54555657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск 1, 2
R3WIND » Чет 14 тра, 2020 09:54
15 3761
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 00:36
mlynok
Як отримати довідку про доходи онлайн
Ірина_ » Пон 27 кві, 2020 17:21
0 197406
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 17:21
Ірина_
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 16:26
7 2252
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 20:11
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87496)
08.07.2020 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.