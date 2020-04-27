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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:31
zicus написав: clientage написав: zicus написав:
Сегодня пополнил карточку 5В в ТАСе через кассу, через пару часов попытался провести операцию, система говорит что недостаточно средств т.к. деньги еще не зашли. Горячая линия говорит что зачисление денежных средств происходит в течении 3 сут.?!
Это мне так повезло или это стандартная процедура держать деньги 3-е суток без возможности их использовать?
кто то сталкивался с этим?
Распросите о Регламенте зачислений средств на ветке Таси
Могу ток сказать, шо нуна пополнять счет, а не карту
Спасибо, за ответ...))
Уже уточнился в самом ТАСе..)) если пополнить счет, то деньгами можно будет только воспользоваться на следующие сутки после 2-х часов, карта - 3 сут
Да уж .. какая то хрень, я думал что он как все нормальные банки, положил и пользуйся.., а оно вот как.
Ну ок.. буду уходить с него..
Так во всех банках страны, кроме трёх.
Да, вам нужно возвращаться в банк для аленей - в приват
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Додано: Нед 05 лип, 2020 21:10
Stringer
c Приватом - я с вами полностью согласен. Пользовался ПУМБ и Альфа, так вот там нет таких проблем как в ТАСе. О каких 3-х вы говорите?
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zicus
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:26
zicus написав:Stringer
c Приватом - я с вами полностью согласен. Пользовался ПУМБ и Альфа, так вот там нет таких проблем как в ТАСе. О каких 3-х вы говорите?
Если вы пополняете счёт в альфе, то деньги становятся доступны через пару часов, как видимо и произошло у вас в тазике. Но можно пополнить авторизационный остаток по карте, тогда некоторые операции станут доступны мгновенно.
У каждого банка свой регламент зачисления на счёт и отдельный регламент пополнения карточного остатка, и они разные, и их просто нужно знать.
В привате моно и абанке пополнение счета и авторизационного остатка не разделяют. Там риски проведения фактических денег по счету берет не себя банк
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:13
Курси ПУМБи не збігаюся із застосунком. Напевно доведеться запаркувати...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 08 лип, 2020 08:24
Подрихтовал пумбу
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Додано: Сер 08 лип, 2020 21:37
Запилил УкрГаз.
Спасибо klug за помощь
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Додано: Чет 09 лип, 2020 02:41
mustbe
ты отлаживал УкрГаз приложение? Вытащить курсы из приложения нельзя?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Чет 09 лип, 2020 02:42
mustbe написав:
Запилил УкрГаз.
Спасибо klug
за помощь
только что увидел. Интересно как ты вытащил? из приложения?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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