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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:39

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

mustbe написав:Вам показалось )
Точно не показалось, так было в 13:30, могу фото сделать, но вижу, что уже нормально
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:51

"Вам показалось" следует читать как "Спасибо сигнал, исправил" )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:50

Где открыть бесплатную карту в фунтах с онлайн-пополнением ?
mustbe
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