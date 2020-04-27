Точно не показалось, так было в 13:30, могу фото сделать, но вижу, что уже нормальноmustbe написав:Вам показалось )
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:39
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Точно не показалось, так было в 13:30, могу фото сделать, но вижу, что уже нормально
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:51
"Вам показалось" следует читать как "Спасибо сигнал, исправил" )
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:50
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:15
ПУМБа знову бреше. У застосунку інший курс ніж на сайті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:22
Похоже - будем прощаться с пумбой.
Не публикует она на сайте онлайн-курсы, ниасилила такой космос
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