RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:39

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

mustbe написав:Вам показалось )
Точно не показалось, так было в 13:30, могу фото сделать, но вижу, что уже нормально
alter
 
Повідомлень: 475
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:51

"Вам показалось" следует читать как "Спасибо сигнал, исправил" )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4530
З нами з: 27.12.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:50

Где открыть бесплатную карту в фунтах с онлайн-пополнением ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4530
З нами з: 27.12.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:15

ПУМБа знову бреше. У застосунку інший курс ніж на сайті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 18.08.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:22

Похоже - будем прощаться с пумбой.
Не публикует она на сайте онлайн-курсы, ниасилила такой космос
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4530
З нами з: 27.12.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:17

Перенёс пумбу к позорникам
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4530
З нами з: 27.12.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:49

  mustbe написав:Перенёс пумбу к позорникам

туда її, в качель! хай позориться окаянная :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:18

Працюючий крособмін виділений жирним ? Інші просто для інформативності ?
Kara
 
Повідомлень: 37
З нами з: 13.11.16
Подякував: 36 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск 1, 2
R3WIND » Чет 14 тра, 2020 09:54
15 3871
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 00:36
mlynok
Як отримати довідку про доходи онлайн
Ірина_ » Пон 27 кві, 2020 17:21
0 197427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 17:21
Ірина_
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 16:26
7 2303
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 20:11
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88088)
28.07.2020 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.