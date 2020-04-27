Точно не показалось, так было в 13:30, могу фото сделать, но вижу, что уже нормальноmustbe написав:Вам показалось )
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:39
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Точно не показалось, так было в 13:30, могу фото сделать, но вижу, что уже нормально
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:51
"Вам показалось" следует читать как "Спасибо сигнал, исправил" )
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:50
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:15
ПУМБа знову бреше. У застосунку інший курс ніж на сайті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:22
Похоже - будем прощаться с пумбой.
Не публикует она на сайте онлайн-курсы, ниасилила такой космос
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:17
Перенёс пумбу к позорникам
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:49
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:18
Працюючий крособмін виділений жирним ? Інші просто для інформативності ?
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:22
Жирным выделены те кросы, которые отдаются банкой, а не вычисляются.
Реально ли работает этот крос - надо выяснять в самой банке
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:34
TAS2U крос показує, але обмінювати не дає, пише: "Обмін валютних пар без участі гривні майже готовий, але ще недоступний для клієнтів. Спробуйте трішки пізніше."
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