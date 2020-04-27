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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:58

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Кредобанк дает менять в приложении или в вебе?
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 13:20

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

кто то менял по кроссу евро/доллар или наоборот, где такое возможно?
Diego
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:54

  Diego написав:кто то менял по кроссу евро/доллар или наоборот, где такое возможно?

Универсалбанк меняет.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 15:25

  Son of Sun написав:
  Diego написав:кто то менял по кроссу евро/доллар или наоборот, где такое возможно?

Универсалбанк меняет.

Але ж не онлайн.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 16:50

  Diego написав:кто то менял по кроссу евро/доллар или наоборот, где такое возможно?

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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:54

  klug написав:
  Son of Sun написав:
  Diego написав:кто то менял по кроссу евро/доллар или наоборот, где такое возможно?

Универсалбанк меняет.

Але ж не онлайн.

Яке питання, така відповідь
Son of Sun
 
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ТАС меняет по кросс-курсу E/U в кассе? С Ощадного можно?
Striker
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  Mavr написав:Кредобанк дает менять в приложении или в вебе?


наразі ні, але колега на профільній гілці повідомив, що представник банку в ФБ пообіцяв вже незабаром
http://prntscr.com/u17w6j
+50грн !
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