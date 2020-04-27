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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:57

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

В Пумбе меняла. Можно и онлайн
polina_west52
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:20

+1?

З 26 серпня 2020 року для клієнтів Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» доступний сервіс обміну валюти онлайн у мобільному додатку MyBank365.

https://www.clhs.com.ua/ua/news/bank-kl ... lyutoobmin
+50грн !
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greenozon
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Добавил КлирДом
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:15

Онлайн обмін франків - це унікальна послуга на ринку, на скільки я знаю. Якась мажорна банка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:49

Детально про онлайн обмін валют в Альфа банку

https://minfin.com.ua/ua/2020/09/02/51579392/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:51

  greenozon написав:Детально про онлайн обмін валют в Альфа банку

https://minfin.com.ua/ua/2020/09/02/51579392/

Що там цікавого, конвертація через рубль?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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+1 ?

https://izibank.com.ua/faq#currency_exchange
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:06

  greenozon написав:+1 ?
https://izibank.com.ua/faq#currency_exchange

Хм, придётся брать этого изю.
Не хотел этого делать по принципиальным соображениям, не хотел поддерживать жлобство со старта
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:23

mustbe
В телеге появилось сообщение:
"Оновлено джерело курсу валют банку «ПУМБ». Відтепер курс валют цього банку оновлюється в режимі реального часу!"
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velvet
 
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