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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 20 сер, 2020 11:57
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
В Пумбе меняла. Можно и онлайн
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:20
+1?
З 26 серпня 2020 року для клієнтів Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» доступний сервіс обміну валюти онлайн у мобільному додатку MyBank365.
Додано: Суб 29 сер, 2020 16:48
Добавил КлирДом
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:15
Онлайн обмін франків - це унікальна послуга на ринку, на скільки я знаю. Якась мажорна банка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:49
Детально про онлайн обмін валют в Альфа банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:51
Що там цікавого, конвертація через рубль?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:55
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:06
Хм, придётся брать этого изю.
Не хотел этого делать по принципиальным соображениям, не хотел поддерживать жлобство со старта
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:23
mustbe
В телеге появилось сообщение:
"Оновлено джерело курсу валют банку «ПУМБ». Відтепер курс валют цього банку оновлюється в режимі реального часу!"
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:35
Я так понимаю, что у доци - тоже самое, что и у папули.
Какой смысл плодить сущности ?
Или продублировать таки отдельной строкой ?
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