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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:18

  mustbe написав:Или продублировать таки отдельной строкой ?

Можна в один рядок написати: "ТАСКОМБАНК + izibank" або "ТАСКОМБАНК/izibank" або "ТАСЯ + Ізя = Тігіпич". Ну, я треба, щоб хтось слідкував чи не розійшлись у них доріжки. Взагалі, я валютну картку у тарифах не знайшов, тому під питанням чи обмін валют взагалі працює.
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Да, так и сделал. А там видно будет
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 01:49

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

таки плодятся сущности...
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+1 ?!

в нашому полку прібило

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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:48

Запилил КредоБанк
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:53

  mustbe написав:Запилил КредоБанк

Оперативно однако 8)
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:36

а що по Південному?

https://bank.com.ua/news/pivdenny-zapro ... t-bankingu
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:31

Запилил Пивденный.
У кого есть доступ в ИБ - проверьте: правильные курсы рисуются ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:46

  mustbe написав:Запилил Пивденный.
У кого есть доступ в ИБ - проверьте: правильные курсы рисуются ?

В вэб-ИБ в обменке лупит др. курс для евро
EUR 32.80 33.30
USD 28.05 28.25
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:59

  clientage написав:В вэб-ИБ в обменке лупит др. курс для евро

Ну, даже не знаю.
Будем наблюдать пациента
mustbe
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