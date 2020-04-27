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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:18
mustbe написав:
Или продублировать таки отдельной строкой ?
Можна в один рядок написати: "ТАСКОМБАНК + izibank" або "ТАСКОМБАНК/izibank" або "ТАСЯ + Ізя = Тігіпич". Ну, я треба, щоб хтось слідкував чи не розійшлись у них доріжки. Взагалі, я валютну картку у тарифах не знайшов, тому під питанням чи обмін валют взагалі працює.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:36
Да, так и сделал. А там видно будет
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mustbe
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Додано: Суб 12 вер, 2020 01:49
таки плодятся сущности...
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:09
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:48
Запилил КредоБанк
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:53
mustbe написав:
Запилил КредоБанк
Оперативно однако
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:36
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:31
Запилил Пивденный.
У кого есть доступ в ИБ - проверьте: правильные курсы рисуются ?
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mustbe
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:46
mustbe написав:
Запилил Пивденный.
У кого есть доступ в ИБ - проверьте: правильные курсы рисуются ?
В вэб-ИБ в обменке лупит др. курс для евро
EUR 32.80 33.30
USD 28.05 28.25
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:59
clientage написав:
В вэб-ИБ в обменке лупит др. курс для евро
Ну, даже не знаю.
Будем наблюдать пациента
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