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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 25 вер, 2020 00:36
почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...
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Diego
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Додано: Суб 26 вер, 2020 19:15
Diego написав:
почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...
якісь локальні проблеми із вашим провайдером очевидно,
я із 3-ох точно норм. відкриваю
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greenozon
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Додано: Суб 26 вер, 2020 23:01
greenozon написав: Diego написав:
почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...
якісь локальні проблеми із вашим провайдером очевидно,
я із 3-ох точно норм. відкриваю
503 присилає сервер, а не провайдер, тому не вгадали. Ну, хіба може там ще якийсь mustbe-in-the-middle затесався і визначає Diego як бота.
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klug
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Додано: Нед 27 вер, 2020 00:20
Да, в сервисе реализована определённая антибот-защита.
Если есть проблемы с доступом - стучитесь в личку, сообщите время обращения и IP.
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mustbe
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