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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 00:36

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:15

  Diego написав:почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...


якісь локальні проблеми із вашим провайдером очевидно,
я із 3-ох точно норм. відкриваю
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:01

  greenozon написав:
  Diego написав:почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...


якісь локальні проблеми із вашим провайдером очевидно,
я із 3-ох точно норм. відкриваю

503 присилає сервер, а не провайдер, тому не вгадали. Ну, хіба може там ще якийсь mustbe-in-the-middle затесався і визначає Diego як бота.
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klug
 
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Да, в сервисе реализована определённая антибот-защита.
Если есть проблемы с доступом - стучитесь в личку, сообщите время обращения и IP.
mustbe
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