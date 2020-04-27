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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 25 вер, 2020 00:36
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:15
якісь локальні проблеми із вашим провайдером очевидно,
я із 3-ох точно норм. відкриваю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 26 вер, 2020 23:01
503 присилає сервер, а не провайдер, тому не вгадали. Ну, хіба може там ще якийсь mustbe-in-the-middle затесався і визначає Diego як бота.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 27 вер, 2020 00:20
Да, в сервисе реализована определённая антибот-защита.
Если есть проблемы с доступом - стучитесь в личку, сообщите время обращения и IP.
Додано: Нед 27 вер, 2020 08:15
Исправил Пивденный.
Теперь рисует именно онлайн-курсы, а не карточные
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:37
Добавил Сбер.
Кстати - очень даже хорошие курсы. Рекомендую к нему присмотреться
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