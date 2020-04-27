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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 25 вер, 2020 00:36
почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...
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Diego
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Додано: Суб 26 вер, 2020 19:15
Diego написав:
почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...
якісь локальні проблеми із вашим провайдером очевидно,
я із 3-ох точно норм. відкриваю
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greenozon
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Додано: Суб 26 вер, 2020 23:01
greenozon написав: Diego написав:
почему то перестал открываться сервис, постоянно пишет 503 ошибку, с работы нормально открывает...
якісь локальні проблеми із вашим провайдером очевидно,
я із 3-ох точно норм. відкриваю
503 присилає сервер, а не провайдер, тому не вгадали. Ну, хіба може там ще якийсь mustbe-in-the-middle затесався і визначає Diego як бота.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 27 вер, 2020 00:20
Да, в сервисе реализована определённая антибот-защита.
Если есть проблемы с доступом - стучитесь в личку, сообщите время обращения и IP.
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mustbe
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Додано: Нед 27 вер, 2020 08:15
Исправил Пивденный.
Теперь рисует именно онлайн-курсы, а не карточные
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:37
Добавил Сбер.
Кстати - очень даже хорошие курсы. Рекомендую к нему присмотреться
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mustbe
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:34
https://sbrf.in.ua/branch/compare
mustbe написав:
Добавил Сбер.
Кстати - очень даже хорошие курсы. Рекомендую к нему присмотреться
в тарифах ніби є додаткова комісія за конвертацію.
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Son of Sun
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:40
Son of Sun написав:
https://sbrf.in.ua/branch/compare
mustbe написав:
Добавил Сбер.
Кстати - очень даже хорошие курсы. Рекомендую к нему присмотреться
в тарифах ніби є додаткова комісія за конвертацію.
Москальский лохотрон.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:00
Моя задача - нарисовать курсы.
Нарисовал.
А тонкости обслуживания при валютообмене - это без меня
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mustbe
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:05
Son of Sun написав:
https://sbrf.in.ua/branch/compare
mustbe написав:
Добавил Сбер.
Кстати - очень даже хорошие курсы. Рекомендую к нему присмотреться
в тарифах ніби є додаткова комісія за конвертацію.
Та й готівку потім безкоштовно не отримаєш.
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velvet
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