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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:37

Какие банк меняют JPY и RUR? с нормальным спредом?

OTP smart? но вывод из банки 0.5%-1%&?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:42

Что-то поломалось, на компе с Vivaldi заходит, а на Андроиде с Оперы и Хрома - нет.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:47

А сейчас ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:09

  mustbe написав:А сейчас ?

Уже работает. Спасибо.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:09

Что-то изя-тас немного сбились
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:36

Вкладчик1234

конкретно демпінгує!!! налєтай покупай живопісь :)

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greenozon
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