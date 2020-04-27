Вкладчик1234
покупать или продавать?
Алка 28.35
Рада должен поставить
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:29
Вкладчик1234
покупать или продавать?
Алка 28.35
Рада должен поставить
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:38
Больше покупаю.
Альфа вроде норм, но как правило у неё курсы хуже ТАСа и конкорда
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:41
Юнекс выход 1% ии 0.5%
ТАС и конь, не уверен. Там есть подводный бульбулятор
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:22
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:15
Скажите, а Правекс-банк случайно не запустил онлайн-обмен? Увидел у них на сайте какие-то "дистанційні курси", это не они, случайно?
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:29
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:47
.. и можно Лумумбу присобачить у талбицу? Хай он там мотыляется дето на надцатом месте без курсов, но зато будет видно, шо у него есть таки обмен
седня у него самый лучший курс на выходных
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:52
Чтобы увидеть Правекс и Пумбу - нужно даблкликнуть по первой колонке последней строки (23/26)
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:55
ага, это спецом для психов сделано, ок
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:27
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Ещё есть в телеграме табличка с курсами:
Там есть и ПУМБ и правекс.
Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.
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