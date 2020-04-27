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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:29

Вкладчик1234

покупать или продавать?

Алка 28.35

Рада должен поставить
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:38

  proftpd66 написав:покупать или продавать?

Алка 28.35

Рада должен поставить

Больше покупаю.
Альфа вроде норм, но как правило у неё курсы хуже ТАСа и конкорда
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:41

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:покупать или продавать?

Алка 28.35

Рада должен поставить

Больше покупаю.
Альфа вроде норм, но как правило у неё курсы хуже ТАСа и конкорда


Юнекс выход 1% ии 0.5%

ТАС и конь, не уверен. Там есть подводный бульбулятор
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:22

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:15

Скажите, а Правекс-банк случайно не запустил онлайн-обмен? Увидел у них на сайте какие-то "дистанційні курси", это не они, случайно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:29

  Искатель написав:Скажите, а Правекс-банк случайно не запустил онлайн-обмен? Увидел у них на сайте какие-то "дистанційні курси", это не они, случайно?

https://mustbe.ml/kurs/
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:47

.. и можно Лумумбу присобачить у талбицу? Хай он там мотыляется дето на надцатом месте без курсов, но зато будет видно, шо у него есть таки обмен :)
седня у него самый лучший курс на выходных :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:52

Чтобы увидеть Правекс и Пумбу - нужно даблкликнуть по первой колонке последней строки (23/26)
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:55

  mustbe написав:Чтобы увидеть Правекс и Пумбу - нужно даблкликнуть по первой колонке последней строки (23/26)

ага, это спецом для психов сделано, ок :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:27

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Ещё есть в телеграме табличка с курсами: https://t.me/ukrrates_online.

Там есть и ПУМБ и правекс.

Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.
unknownurl
 
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