Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Уже интересно, там курс в кассе лучший. У Вас есть ИБ? там курсы лучше (не хуже) чем в кассе?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:14
Уже интересно, там курс в кассе лучший. У Вас есть ИБ? там курсы лучше (не хуже) чем в кассе?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Нед 15 лис, 2020 15:35
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:12
Вихід через касу, але від депозиту банка теж не відмовиться, якщо така ваша ласка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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