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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:14

  unknownurl написав:Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.


Уже интересно, там курс в кассе лучший. У Вас есть ИБ? там курсы лучше (не хуже) чем в кассе?
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:35

  gorbatiuk_v написав:последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %

авыход как в моно через депозит?
sinxro
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:12

  sinxro написав:
  gorbatiuk_v написав:последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %

авыход как в моно через депозит?

Вихід через касу, але від депозиту банка теж не відмовиться, якщо така ваша ласка.
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