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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:14
unknownurl написав:
Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.
Уже интересно, там курс в кассе лучший. У Вас есть ИБ? там курсы лучше (не хуже) чем в кассе?
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Додано: Нед 15 лис, 2020 15:35
gorbatiuk_v написав:
последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %
авыход как в моно через депозит?
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sinxro
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Додано: Нед 15 лис, 2020 22:12
sinxro написав: gorbatiuk_v написав:
последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %
авыход как в моно через депозит?
Вихід через касу, але від депозиту банка теж не відмовиться, якщо така ваша ласка.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20
unknownurl написав:
Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.
Горячка Львова говорит, что онлайн-обмен - только для юриков.
Кто может подтвердить/опровергнуть ?
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