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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:14

  unknownurl написав:Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.


Уже интересно, там курс в кассе лучший. У Вас есть ИБ? там курсы лучше (не хуже) чем в кассе?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:35

  gorbatiuk_v написав:последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %

авыход как в моно через депозит?
sinxro
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:12

  sinxro написав:
  gorbatiuk_v написав:последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %

авыход как в моно через депозит?

Вихід через касу, але від депозиту банка теж не відмовиться, якщо така ваша ласка.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20

  unknownurl написав:Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.

Горячка Львова говорит, что онлайн-обмен - только для юриков.
Кто может подтвердить/опровергнуть ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:47

Я так понимаю Сима или шото знает или у них казначей заболел :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:55

  clientage написав:Я так понимаю Сима или шото знает или у них казначей заболел :)

28,17 28,37 ?
И шо тут удивительного?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:30

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:Я так понимаю Сима или шото знает или у них казначей заболел :)

28,17 28,37 ?
И шо тут удивительного?

Вообще-то эксим покупает онлайн по 28.20 в то время как РБА и ТАС продают по 28.18
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:06

velvet
А гарантия что успеешь купить и продать?
(Имея например на плативке 2818, получаем 100$ только завтра, а еще завести на Эксим и продать...)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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